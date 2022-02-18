اليابان سجلت عدد وفيات غير مسبوق بكوفيد-19

سجلت اليابان رقما غير مسبوق جديدا للوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في موجة من الوفيات تذكيها السلالة أوميكرون.

وخلص إحصاء أجرته هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن عدد الوفيات المسجلة حديثا زاد إلى 271 يوم امس، في ثالث يوم على التوالي يتخطى فيه العدد 200.

ونقلت وكالة “رويترز” انه منذ بداية شباط، جرى تسجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل ثاني أكثر الشهور وفيات بسبب الجائحة المستمرة منذ عامين.

وقالت لجنة من الخبراء في قطاع الصحة هذا الأسبوع: “إن زيادة الإصابات الناجمة عن السلالة أوميكرون شديدة العدوى بلغت ذروتها، لكن من المرجح استمرار الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفيات وحالات الوفاة، خاصة بين كبار السن”.

المصدر: رويترز