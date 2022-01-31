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January 31 2022 - 10:02

رئيس الوزراء الياباني: لا أفكر الآن في إعلان حالة الطوارئ في طوكيو

منذ 30 mins 31 January، 2022
فوميو كيشيدا
أخبار دولية - اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إنه لا يفكر الآن في إعلان حالة الطوارئ في طوكيو، بعد الارتفاع الكبير بعدد إصابات فيروس كورونا.

وأضاف كيشيدا للصحفيين: “لقد بدأت بالفعل شبه حالة طوارئ، وتفكيرنا الأساسي هو أننا سنرى كيف يتطور الوضع، ونعمل عن كثب مع البلديات قبل اتخاذ قرار شامل”.

وأكد أنه، “على الأقل في هذه اللحظة، لا تفكر الحكومة في إعلان حالة الطوارئ”.

وتأتي تصريحات كيشيدا، وسط ضغوط على الحكومة لوضع العاصمة مرة أخرى في حالة طوارئ، حيث بلغت نسبة أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا في العاصمة طوكيو، 48.5 بالمائة يوم الأحد.

المصدر: وكالات

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