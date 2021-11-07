طقس مستقر خلال الايام المقبلة والحرارة فوق معدلاتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 7 2021 - 13:32

طقس مستقر خلال الايام المقبلة والحرارة فوق معدلاتها

منذ 2 ساعة 7 November، 2021
الطقس
لبنان

 طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها.
 
– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:  صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية.

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25  درجة، في الداخل  من 8 الى 28 درجة.

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة