طقس مستقر خلال الايام المقبلة والحرارة فوق معدلاتها

طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها.
– الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية.
الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.
الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .
– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 8 الى 28 درجة.