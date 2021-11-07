طقس مستقر خلال الايام المقبلة والحرارة فوق معدلاتها

طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها.



– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية.

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 8 الى 28 درجة.