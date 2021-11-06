الطقس في لبنان غدا الأحد صاف دون تعديل بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد صافيا إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة.

الأحد: صاف اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.

الإثنين: قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 28 درجة، فوق الجبال من 9 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام