المفتي شريفة: لتذليل العقبات وإقفال الطريق امام بعض المراهنين على الفوضى والخراب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2021 - 15:32

المفتي شريفة: لتذليل العقبات وإقفال الطريق امام بعض المراهنين على الفوضى والخراب

منذ 37 mins 5 November، 2021
الشيخ حسن شريفة
لبنان

اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت ان “سلسلة الازمات التي تعصف بالبلد يجب ان تحث المسؤولين وأهل الحل والربط على التحرك خارجيا وداخليا لتذليل العقبات واقفال الطريق امام بعض المراهنين على الفوضى والخراب”.

واستغرب المفتي شريفة “تعاطي البعض بدون أي منطق وطني مصرا على تعنته السلبي، فبدل من إطفاء فتيل التوتر وتحكيم العقل والمصلحة الوطنية نراه يستغل وجع الناس وحال الارباك السياسي لتثبيت موقعه في لعبة الكراسي بدءا من قضية المرفأ واصراره على عدم تدوير الزوايا ومناقشة الحلول التي طرحت”.

وتابع المفتي “نثمن موقف سلطنة عمان ونقدر ونعول على دور مصر ان تلعب الدور الحاضن للعرب في حل الازمة ونحن على ثقة بقدرتها على اجتراح الحلول وهي صاحبة خبرة تاريخية بهذا المجال وعلى الحكومة دور أساسي في إعادة تظهير صورة لبنان”، واعتبر انه “في هذه الظروف الصعبة يجب ان ينحصر اهتمام المسؤولين بتأمين واستخراج الحلول والعمل على إعادة ربط وتشبيك العلاقات الدولية بما يخدم الوطن والمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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