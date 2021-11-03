أعراض نقص فيتامين د عندى الأطفال

تحدثت طبيبة أمراض النساء ليوبوف إروفيفا عن علامات نقص فيتامين “د” لدى الأطفال.

وأوضحت الطبيبة أن هذا الفيتامين يلعب دورًا بالغ الأهمية في التنمية البشرية. هذا الفيتامين ضروري بشكل خاص في عملية تكوين الهيكل العظمي. لذلك، حثت الطبيبة الآباء على إيلاء اهتمام خاص لنقصه المحتمل. ومراقبة نمو الأسنان ستساعد في تحديد هذه الحالة.

وقالت: “هل الأسنان تخرج بشكل صحيح، أليس كذلك؟” وهو مؤشر على نقص فيتامين د. إذا كان هناك نقص، تضاف بضع قطرات مع الشرب. وأوضحت أن حالة الأسنان تتغير على الفور.

كما شددت على أنه لا ينبغي اللجوء إلى مثل هذه الأساليب إلا بعد استشارة الطبيب.

المصدر: سبوتنيك