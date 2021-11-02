نيجيريا: ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار إلى 16 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 2 2021 - 21:20

نيجيريا: ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار إلى 16 شخصا

منذ 22 mins 2 November، 2021
61815fef4236044f0a22a5da
أخبار دولية - نيجيريا

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا المبنى المكون من 21 طابقا والذي انهار يوم أمس الاثنين في لاغوس، ارتفعت إلى 16 قتيلا.

وقال إبراهيم فارينلوي، منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) في ولاية لاغوس، إنه تم حتى الآن انتشال 16 جثة وتم إنقاذ تسعة أشخاص، مبينا أن المبنى الذي انهار كان لا يزال قيد الإنشاء وأن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

ودعا الرئيس النيجيري محمد بخاري، السلطات في لاغوس إلى تكثيف جهود الإنقاذ، وقال: “أتعاطف مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في المبنى المنهار في لاغوس. هذه فترة حزينة لشعب وحكومة وولاية لاغوس”.

كما دعا بخاري مؤسسات الطوارئ بما في ذلك المستشفيات، إلى تقديم كل الدعم لحماية أرواح الذين تم إنقاذهم.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة