خطيب زادة: طهران تريد من بايدن ضمانات ملموسة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2021 - 10:36

خطيب زادة: طهران تريد من بايدن ضمانات ملموسة

منذ 1 ساعة 2 November، 2021
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة
ايران - عربي وإقليمي

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان طهران تريد من الرئيس الاميركي جو بايدن ضمانات ملموسة (لضمان عدم خروج واشنطن مرة اخرى من الاتفاق النووي).

وفي موقف له على تويتر أشار سعيد خطيب زادة الى تغريدة السناتور الجمهوري تيد كروز، وكتب: ان العالم يدرك في الواقع ما اعترف به تيد كروز؛ وهو ان الانظمة في واشنطن متمردة.

واضاف خطيب زادة: من مسؤولية الرئيس الاميركي ان يقنع المجتمع الدولي – ومن ضمنه جميع اعضاء الاتفاق النووي – بأن توقيعه له معنى في الواقع.

وتابع: ان هذا الامر يستلزم ضمانات ملموسة. لا احد يقبل اقل من هذا الامر.

يذكر ان السناتور الجمهوري تيد كروز كتب في تغريدة له حول تصريح الرئيس الاميركي الذي قال بان بلاده لو دخلت الى الاتفاق النووي مرة اخرى فانها سوف لن تخرج منه: ان اي اتفاق مع ايران إن لم يوافق عليه مجلس الشيوخ – حيث يعلم بايدن بأن هذه الموافقة لن تحصل – فمن المؤكد ان اي رئيس قادم من الحزب الجمهوري سوف يمزقه في المستقبل.

المصدر: وكالة فارس

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