الجيش المالي يعلن مقتل 7 من جنوده في هجومين منفصلين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2021 - 13:44

الجيش المالي يعلن مقتل 7 من جنوده في هجومين منفصلين

منذ 35 mins 31 October، 2021
صورة أرشيفية لجنود في الجيش المالي
صورة أرشيفية لجنود في الجيش المالي
أخبار دولية - مالي

أعلن الجيش في مالي، يوم السبت، مقتل 7 من جنوده في هجومين منفصلين على دوريتين في غرب وسط البلاد.

وأضاف الجيش في بيان أن مسلحين نصبوا كمينا في حوالي الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش لدورية عسكرية قرب بلدة مورديا على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.

وقال الجيش إنه بعد ساعتين انفجرت قنبلة لدى مرور شاحنة عسكرية على طريق قرب سيغو الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي باماكو مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة.

وذكر الجيش أن “تمشيط المنطقة التي وقع فيها الحادث أسفر عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم تم تسليمهما على الفور لقوات الأمن”، دون أن يتهم أي جماعة بالمسؤولية عن أي من الهجومين.

المصدر: وكالة رويترز

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