مندوب روسيا: الضغط على إيران لن يفيد

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الضغط على إيران للإسراع بعودتها إلى الاتفاق النووي “لن يفيد”.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة: “أعتقد أنه مثلما هو مع أي دولة أخرى، الضغط على إيران… لن يفيد، بغض النظر عما إذا كان في العلاقات الثنائية أو ضمن لجنة أو عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف المندوب الروسي: “ونحن ندعوهم (الإيرانيين) إلى ذلك، ونقول لهم إنه من الضروري الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعودة إلى الصفقة. ودعونا نأمل بأن يحدث ذلك قريبا”.

وجاء ذلك في معرض تعليقه على آفاق استئناف المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي تخلت إيران عن بعض التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: وكالة نوفوستي