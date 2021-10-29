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October 29 2021 - 15:16

فلسطين.. 6 أسرى يواصلون الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

منذ 1 ساعة 29 October، 2021
سبعة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام..وتحذيرات للاحتلال من عواقب تدهور حالتهم الصحية
عربي وإقليمي - فلسطين

يواصل 6 أسرى معركة الاضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.

ويعاني الأسرى المضربين عن الطعام من أوضاع صحية صعبة لا سيما الأسيرين الفسفوس والقواسمي بعد تخطيهما حاجز الـ 100 يوم على الاضراب عن الطعام.

وذكر مكتب اعلام الأسرى أن الأسرى الستة هم:

كايد الفسفوس مضرب منذ (108) يوماً

مقداد القواسمة مضرب منذ (101) يوماً

علاء الأعرج مضرب منذ (83) يوماً

هشام أبو هواش مضرب منذ (74) يوماً

شادي أبو عكر مضرب منذ (67) يوماً

عيّاد الهريمي مضرب منذ (38) يوماً

المصدر: فلسطين اليوم

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