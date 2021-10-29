الصين تدافع عن قانون الحدود بعد انتقادات هندية

دافعت الصين عن قانون حدودي جديد بعد انتقادات من الهند اعتبرت فيها أنه “قد يؤجج النزاع الحدودي المزمن بين البلدين”.

وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الأحد على أن بكين “ستكافح أي عمل من شأنه تقويض السيادة الإقليمية والحدود البرية” وقد أدى ذلك إلى مناشدة من قبل وزارة الخارجية الهندية يوم الأربعاء بعدم استخدامه لتغيير الأوضاع في المناطق الحدودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن القانون يتماشى مع الممارسات الدولية.

وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي دوري إن ذلك لن “يغير مواقف الصين واقتراحاتها بشأن القضايا ذات الصلة المتعلقة بالحدود”.

ومن دون ذكر الهند بالاسم، أعرب وانغ عن أمله في أن “تلتزم الدولة المعنية بالمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وألا تقدم تكهنات حول التشريعات الصينية العادية”.

ووجهت الهند اليوم الخميس انتقادات للصين على إقرارها قانونا جديدا للحدود البرية قالت إنه “قد يؤجج النزاع الحدودي المزمن بين البلدين”.

المصدر: وكالات