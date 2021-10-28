صفارات الانذار تدوي في مستوطنة “بسغوت” المقامة على أراضي البيرة بعد الحديث عن حدث أمني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 28 2021 - 23:28

صفارات الانذار تدوي في مستوطنة “بسغوت” المقامة على أراضي البيرة بعد الحديث عن حدث أمني

منذ 45 mins 28 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة