الهلال الأحمر طواقمنا في رام الله والبيرة تتعامل مع إصابة فتى عمره (17عاما) نتيجة إصابة شظايا رصاص حي في بلدة كفر عقب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 07:08

الهلال الأحمر طواقمنا في رام الله والبيرة تتعامل مع إصابة فتى عمره (17عاما) نتيجة إصابة شظايا رصاص حي في بلدة كفر عقب

منذ 23 mins 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة