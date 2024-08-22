الهلال الأحمر طواقمنا في رام الله والبيرة تتعامل مع إصابة فتى عمره (17عاما) نتيجة إصابة شظايا رصاص حي في بلدة كفر عقب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 22 2024 - 07:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية هاجمت بأسراب من المسيرات الانقضاضية المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في عميعاد
رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش ووفد قيادي استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائبه محمد الهندي
قيادتا حماس والجهاد حملتا المسؤولية لقادة الاحتلال في إجهاض جهود الوسطاء عبر التنكر لما تم في مراحل سابقة
الضفة الغربية: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم طولكرم بالضفة الغربية
كتائب شهداء الأقصى-طولكرم: مجاهدونا يستهدفون بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال التي تقتحم المخيم
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تثير نظرية التهديد النووي الصيني بهدف إيجاد أعذار لتوسيع ترسانتها النووية
الهلال الأحمر طواقمنا في رام الله والبيرة تتعامل مع إصابة فتى عمره (17عاما) نتيجة إصابة شظايا رصاص حي في بلدة كفر عقب
منذ 23 mins
22 August، 2024
عاجل
البيرة
الهلال الاحمر
التعليقات
ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في مدينة البيرة
قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير خالد الخاروف في حي أم الشرايط بمحافظة رام الله والبيرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}