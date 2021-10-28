اصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عوض، إن:” قوات الاحتلال اقتحمت منطقة “الظهر” المحاطة بمستوطنة “كرمي تسور”، ما ادى لاندلاع مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيا”.

ومن الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء فلاحتهم أرضهم للتضييق عليهم وتهجيرهم.

المصدر: فلسطين اليوم