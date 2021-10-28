الرئيس عون عرض مع مولوي لاجراءات الانتخابات: تصريحات قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما والأمنية خصوصا، والى عمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية. كما تناول البحث موضوع الانتخابات النيابية المقبلة والإجراءات التي تتخذها الوزارة.

وتناول البحث بين الرئيس عون والوزير مولوي “الملابسات التي رافقت التصريحات التي ادلى بها وزير الاعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية وردود الفعل عليها”، حيث اكد رئيس الجمهورية “حرص لبنان رئيسا وحكومة وشعبا على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة”، لافتا الى ان “تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف الراهنة، علما ان مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز ان تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام