محمد علي الحوثي حول الهجمة على جورج قرداحي: ترهيب لكل حر يقف بجانب الشعب اليمني

قال محمد علي الحوثي “إن لم تكن الحرب على اليمن عبثية فما إنجازاتها”، وتابع “لست الوحيد يا جورج قرداحي، فهذا امين عام الامم المتحدة يصفها بعبثية”.

موقف الحوثي جاء ضمن سلسلة تغريدات أطلقها على موقع “تويتر” ردا على الهجمة التي يتعرض لها وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي الذي اكد ان العدوان على اليمن هو حرب عبثية واعتداء تقوم به السعودية والامارات، وقد أطلق هاشتاغ بالمناسبة: #نعم_جورج_حرب_اليمن_عبثية ، #مع_قرداحي_ضد_الترهيب .

وسأل الحوثي “هل خدمت السعودية وامريكا وبريطانيا والإمارات بحربهم في اليمن العلوم الانسانية؟ هل قلصت السعودية وامريكا وبريطانيا والإمارات وتحالفهم بحربهم على اليمن نسبة الفقراء في العالم؟ هل أزالت السعودية وامريكا وتحالفهم بحربهم على اليمن الاحتباس الحراري؟ هل حررت السعودية الأقصى بعدوانها مع التحالف على اليمن”.

ودعا الحوثي “لنشر صور المجازر التي يرتكبها العدوان في اليمن، ونشر تصريحات العالم عن حرب اليمن”، وتابع “أوضحوا للعالم ارهاب العدوان والحصار الأمريكي السعودي وترهيبهم لكل حر يقف الى جانب الشعب اليمني”، واضاف “نقول لاؤلئك اذا كانت التصريحات من معالي وزير الاعلام اللبناني مثلت اساءة لدول العدوان وتتنافى مع الاعراف بحسب زعم السعودية، فبماذا يوصف عدوانكم وحصاركم وارهابكم للشعب اليمني”.

وأكد الحوثي ان “العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه أوصل الشعب اليمني لاسواء أزمة”، وتابع “ما ألقي من اطنان اسلحة وعدد الغارات اكثر من غارات الحرب العالمية، اكثر حرب ارتكبت الجرائم ضد الاعيان المدنية والالاف من المجازر اليومية”، وسأل “إن طلم تكن عبثية إرهابية فماهي الثمرة التي حققها التحالف؟”.

المصدر: تويتر