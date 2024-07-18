عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي: إذا سمح العدو بدخول مساعدات لغزة فسنسمح بوصول كميات مماثلة لميناء أم الرشراش المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2024 - 01:16

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي: إذا سمح العدو بدخول مساعدات لغزة فسنسمح بوصول كميات مماثلة لميناء أم الرشراش المحتل

منذ 52 mins 18 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة