وزير الدفاع التركي: قد نلجأ إلى روسيا لتلبية احتياجاتنا بشراء طائرات مقاتلة جديدة في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدنا بها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 11:00
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري: نوافق على بدء المفاوضات قبل نهاية الشهر المقبل ولدينا حوار جدي وبناء لمفاوضات ناجحة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: غير متحمسين لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي إذا اقتصر الأمر على عودتها فقط
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: نأمل في أن يأتي الإيرانيون إلى فيينا للتفاوض بحسن نية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بمجرد امتلاء الخزانات الروسية
مسؤول أمريكي: سفارتنا في موسكو قد تتوقف عن العمل ما لم يتم التوصل إلى حل مع روسيا بشأن زيادة عدد التأشيرات للدبلوماسيين
رئيس الأركان المشتركة في البنتاغون: اختبار الصين منظومة أسلحة فرط صوتية أمر مثير للقلق ومن الصعب جدا التصدي له
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لجنة مجلس الشيوخ في البرازيل تصادق على الاتهامات الموجهة لرئيس البلاد على خلفية جائحة كورونا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وزير الدفاع التركي: قد نلجأ إلى روسيا لتلبية احتياجاتنا بشراء طائرات مقاتلة جديدة في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدنا بها (سبوتنيك)
منذ 14 mins
28 October، 2021
روسيا
وزير الدفاع التركي
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