وزير الدفاع التركي: قد نلجأ إلى روسيا لتلبية احتياجاتنا بشراء طائرات مقاتلة جديدة في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدنا بها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 11:00

وزير الدفاع التركي: قد نلجأ إلى روسيا لتلبية احتياجاتنا بشراء طائرات مقاتلة جديدة في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدنا بها (سبوتنيك)

منذ 14 mins 28 October، 2021
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