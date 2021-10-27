العراق: عشرات الشهداء والجرحى بهجوم لإرهابيي داعش في المقدادية بديالى

شن عناصر تنظيم داعش مساء الثلاثاء هجوماً عنيفاً على قرية الرشاد بمحافظة ديالى مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان “لقد اقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء 11 شهيدا بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين العزل”.

وجاء في بيان العمليات المشتركة “مرة أخرى يحاول مجرمو تنظيم داعش الارهابي الرجوع إلى اساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الابرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم من جراء الضربات الموجعة في معارك تطهير الأرض العراقية من دنسهم اين ما حلوا”.

وتابع بيان القيادة “ان العراق قيادة وشعبا وقوات أمنية وعسكرية عقدوا العزم وتوكلوا على الله بان لا يبقوا لهؤلاء الشراذم من باقية وسيتم تعقبهم سواء في العراق وخارجه حتى يتم الله نصره المؤزر ومعركتنا معهم مستمرة”.

وقالت مصادر عراقية، إن الهجوم الإرهابي وقع تحديداً بين قريتي الهواشه والرشاد، وان حصيلة الشهداء والجرحى أولية ومرشحة للارتفاع مؤكدة أن من بين الضحايا نساء وأطفال. وأشارت المصادر، إلى ارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي على المقدادية الى 15 شهيدا واكثر من 20 جريح.

ودفعت القوات العراقية بتعزيزات إلى المنطقة في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر داعش في المنطقة.

وسبق أن تعرضت المقدادية، ومناطق عديدة في ديالى، إلى هجمات مماثلة أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين.

واستنكرت قيادات سياسة ودينية عراقية ليل الثلاثاء – الاربعاء الهجوم الارهابي.

واكد الرئيس العراقي برهم صالح بأن “الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد”. ودعا الى توحيد الصف ودعم الاجهزة الامنية وعدم الاستخفاف بخطر داعش.

بدوره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعد بأن جريمة المقدادية لن تمر دون قصاص، قائلا: “سننهي أثر الارهاب”

واعلنت هيئة الحشد الشعبي جهوزيتها للتحرك الى اي منطقة تشهد خرقا أمنيا وتضع كافة إمكاناتها العسكرية والأمنية تحت امرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة اي خرق ولدعم قواتنا المسلحة البطلة. ونفت عمليات الحشد الشعبي ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن قرية الرشاد في قضاء المقدادية التي حصل فيها الخرق الإرهابي هي ضمن مسؤولية ابطال الحشد الشعبي، ورغم ذلك بعد الحادث مباشرة تم ارسال تعزيزات من قبل عمليات ديالى الحشد الشعبي لمكان الجريمة.

من جانبه طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم بمزيد من اليقضة والحذر وتكثيف الجهد الإستخباري لتحقيق الضربات الإستباقية على رؤوس الإرهاب. وأكد قائلا: “الافعال الارهابية قد تعصف بمنجز الإستقرار الذي تحقق بجهود قواتنا الباسلة وتعاون الأهالي”.

من جهته أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بأنه لا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب”. ولفت الى أن الارهاب ما زال يتربص بالعراقيين.

استنكر حزب الدعوة الاسلامية الهجوم العنيف على قرية الرشاد بمحافظة ديالى الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى. ولفت في بيان، الى ان القصاص العادل سيلاحق المجرمين الإرهابيين والداعمين لهم.

المصدر: موقع المنار + وكالة يونيوز