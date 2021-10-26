توقيف احد اصحاب اشتراكات المولدات في صيدا على خلفية طلبه من المشتركين تسديد الفواتير بالدولار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 26 2021 - 22:06

توقيف احد اصحاب اشتراكات المولدات في صيدا على خلفية طلبه من المشتركين تسديد الفواتير بالدولار

منذ 43 mins 26 October، 2021
المولدات
لبنان

اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان احد اصحاب اشتراكات المولدات الكهربائية في صيدا المدعو ع. ب، للتحقيق معه، على خلفية طلبه من المشتركين تسديد فواتير الاشتراك بالدولار الاميركي تحت طائلة قطع الاشتراك، مع ما يترتب ذلك من ضرر على المواطنين، خصوصا وان بعض المشتركين مؤسسات خاصة ومستوصفات طبية.

يشار الى ان مدينة صيدا كانت قد شهدت في الاسابيع الماضية تحركات احتجاجية من قبل الاهالي، اعتراضا على طلب بعض اصحاب المولدات تسديد الاشتراكات بالعملة الخضراء، واصفين الامر بـ”الابتزاز بمعيشتهم واحتكار الضوء، خصوصا في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة