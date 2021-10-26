الشيخ القطان: ندعو اللبنانيين إلى الوحدة الوطنية والإسلامية

دعا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان خلال كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل “اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم الدينية إلى الوحدة ونبذ الفرقة والمذهبية قائلا :” إننا ندعو اللبنانيين إلى الوحدة الوطنية والإسلامية، فالإسلام مساحة واسعة لتقبل الآخرين ومؤاخاتهم، والعيش المشترك معهم، وهذا ما أكد عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله في خطابه الأخير”.

وأضاف القطان :” في كل مذهب ودين يوجد فكر داعش والنصرة، فهي ليست عند أهل السنة والجماعة فقط ، وإن واجب كل الطوائف والمذاهب وكل رجال الدين والعلماء وأصحاب الشأن أن يحذروا من الفكر التكفيري الإلغائي، فما رأيناه مؤخرا وللأسف في الطيونة من مجزرة قذرة من قبل أعداء الأديان والإنسانية لا يمكن إلا أن يكون وجها آخر للداعشية، لكن هذه المرة على أيدي أتباع الديانة المسيحية”.

وأكد “على أنه ليس هناك فرق بين أي من حركات المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان لأن هدفهم جميعا واحد، ألا وهو دحر العدو الصهيوني”.

وتساءل الشيخ القطان ” على من الحرب اليوم؟ هل الحرب اليوم على دول الخليج أو السعودية؟ هل الحرب اليوم على الدول التي طبعت مع العدو الصهيوني؟ إن الحرب اليوم موجهة ضد كل من يقف في وجه أمريكا والعدو الصهيوني، وعلى من يقاتل في سبيل تحرير أرضه وعرضه ومقدساته”.

وختم القطان: “سيبقى محور المقاومة هو الشوكة في حلق العدو الصهيوأمريكي، وهو الحامي لوحدة الأمة الإنسانية والإسلامية، وستبقى معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي المعادلة التي تحفظ لبنان آمنا قويا ومواجها لكافة التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام