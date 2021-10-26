جولة سورية لبنانية مصرية على محطتين ضمن مشروع خط الغاز العربي

جال وفد سوري ولبناني يرافقهم فنيون مصريون على محطة غاز الريان ومحطة الدبوسية للوقوف على جاهزية خطوط الغاز في إطار مشروع نقل الغاز المصري إلى الجانب اللبناني عن طريق خط الغاز العربي.

واطلع الوفد على جاهزية خط الغاز العربي وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين وقاموا بكل التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم وكانت النتيجة ممتازة.

وكان وزراء الطاقة والكهرباء في سورية والأردن ولبنان اتفقوا في السادس من تشرين الأول الجاري على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث كما عقد اجتماع وزاري أردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

المصدر: سانا