كيف اوقع جعجع نفسه .. بنفسه .. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 00:34
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احتفال حاشد في الضاحية الجنوبية لبيروت في مناسبة عيد المولد النبوي الشريف تخلله كلمة للامين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله: الوحدة الإسلامية التي تحدث عنها الإمام الخميني ليست اندماجية والمقصود التعاون والتقارب وتجنب التقاتل
السيد نصرالله: من أوجب الواجبات دفاعاً عن رسول الله (ص) هو أن يقف المسلمون في مواجهة جماعة داعش المتوحشة
السيد نصرالله: المقاومة في لبنان انتصرت بالتقارب والمقاومة في فلسطين تنتصر عندما تتوحد بالداخل وبالخارج مع محور المقاومة
السيد نصرالله: عندما قاتل السنة والشيعة كتفا لكتف تمكنوا من الانتصار وعدونا الذي يريد الهيمنة على المنطقة يريد أن نتخاصم
السيد نصرالله: نشيد بصبر عوائل الشهداء المظلومين من حركة أمل وحزب الله بجريمة الطيونة وسنواكب سويا الملف إلى خواتيمه
السيد نصر الله: التحقيق في جريمة الطيونة جاد وشجاع ويجب استمرار الإدانة للذين اعتدوا وقتلوا والذين لا تبرؤهم المعطيات
السيد نصرالله: العدو مشتبه اذا كان يتصور أنه يستطيع يتصرف كما يشاء بالمنطقة البحرية المتنازع عليها قبل حسم هذا النزاع
السيد نصرالله: لا نريد أن نتدخل في ملف الترسيم الحدود البحرية ولا أريد أن أطلق موقفاً الآن حتى لا أعقد المفاوضات
السيد نصرالله: عندما نجد أن نفط وغاز لبنان بالمنطقة المتنازع عليها بدائرة الخطر ستتصرف على هذا الأساس وهي قادرة على ذلك
السيد نصر الله: ليس لدينا مشكلة مع أصل التفاوض مع صندوق النقد ونأمل أن يكون للبنان وفد موحد يفاوض من موقع المسؤولية
السيد نصرالله: علينا القيام بتخفيف المعاناة المعيشية وتفعيل العمل بالبطاقة التمويلية ورفع بدل النقل واحياء النقل العام
السيد حسن نصرالله: لا يقدر أي إنسان حر أن يقول إنه غير معني بفلسطين فضلاً عن أي يكون هذا الإنسان مسلماً
السيد نصرالله: المواقف الرسمية والقضائية والعلمائية في العراق قطع دابر الفتنة من اليوم الأول حيال مؤتمر أربيل التطبيعي
السيد نصرالله: يجب على العالم ومجلس الأمن بدل إدانة الضحية الضغط على اميركا والسعودية وغيرهما ممن يمارس الحرب على اليمن
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعاد القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الانتخابات إلى البرلمان لإعادة النظر فيه
الرئيس عون: تقريب موعد الانتخابات يقصّر مهلة تسجيل المغتربين ويؤدي لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو اللجان المشتركة إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل لدرس رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب
الشيخ محمد يزبك: دماء شهداء الطيونة توجب العمل على حماية الوطن من بؤر الفتن وصانعيها وقطع الطريق على هواة الحرب الأهلية
الشيخ علي دعموش: تصريحات حزب القوات ورئيسه تؤكد تبنيهم جريمة الطيونة وتستدعي استدعاءهم والتحقيق معهم ومحاسبتهم
السيد علي فضل الله: للإسراع في التحقيق بالحادثة الأليمة التي جرت في الطيونة والذي نريده أن يكون جاداً وبعيداً عن التسييس
الشيخ ماهر حمود: المحاولة الجديدة لجر المقاومة إلى فتنة فشلت وتحريضات سمير جعجع وادعاءاته مثال على الكذب والنفاق السياسي
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات: ما نُقل عن تجميد قرار المحكمة العسكرية بالاستماع إلى سمير جعجع غير صحيح
المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان يصادق على قراري رفض ملاحقة المدير العام لأمن الدولة والمدير العام للأمن العام
سقوط عدد من الجرحى أحدهم حالته حرجة في إشكال فردي تخلله إطلاق نار في منطقة أبي سمرا في طرابلس
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي: التوصل إلى اتفاق مع إدارة سجون العدو ينتهي بموجبه إضراب أسرانا عن الطعام
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي: انتصار الأسرى في إضرابهم يعتبر نقطة فاصلة في مواجهة السجان وكسر عنجهية الاحتلال
وزير حرب العدو يأمر بإعلان 6 مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية"
الجيش السوري يمنع رتلا أمريكيا من عبور طريق "إم 4" جنوب غربي مدينة القامشلي في شرق سوريا
7 ضحايا على الأقل في هجوم استهدف مدرسة إسلامية في مخيم للاجئين الروهينغا على الحدود بين بنغلادش وبورما
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل: أترك الاتحاد الأوروبي في وضع يدعو إلى القلق وأمامه مشكلات كبرى لم تلق حلا
بكين تطالب واشنطن بالتزام الحذر بشأن تايوان رداً على توعد الرئيس الأميركي بالدفاع عنها إذا شنت الصين هجوماً ضدها
سلاح البحرية الأميركي يعلن عن اختبار مكونات نماذج أولية لصواريخ أسرع من الصوت في مركز تابع لـ"ناسا" بولاية فرجينيا
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كيف اوقع جعجع نفسه .. بنفسه ..
منذ 56 mins
22 October، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
المصدر:
قناة المنار
جريمة الطيونة
سمير جعجع
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