المركز الوطني في الشمال دان انفجار دمشق: ستبقى سوريا عصية على الإرهاب وداعميه

دان رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان، “الإنفجار الذي استهدف حافلة عند جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق، والذي استشهد فيه أكثر من 10 من المدنيين والجنود من الجيش العربي السوري وجرح العشرات”.

واعتبر أن “هذا الانفجار يؤكد أن القوى الارهابية وصلت الى مرحلة الهزيمة الكبرى في المنطقة عموما وفي سوريا خصوصا، بفضل الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري و حلفاؤه على الأراضي السورية كافة”.

وأكد أن “سوريا ستبقى عصية على الإرهاب وداعميه من الادارة الأميركية وحلفائها في المنطقة، وستبقى سوريا قلب العروبة النابض بقيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد الذي يقود سوريا الى مزيد من الإنتصارات والازدهار”.

وتوجه الخير بأحر التعازي الى عوائل الشهداء والى الجيش العربي السوري، وأمل الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام