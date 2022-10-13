استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية على طريق الصبورة بريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 11:34

استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية على طريق الصبورة بريف دمشق

منذ 29 mins 13 October، 2022
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