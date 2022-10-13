استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية على طريق الصبورة بريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 11:34
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رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرجئ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الخميس المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: ما دام هناك فريق يطرح خيار التحدي لن نصل الى نتيجة إيجابية
النائب فضل الله: ندعو الى الحوار والتوافق على اسم مرشح للرئاسة يحظى بمقبولية ومنفتحون على كل حوار مع من يريد التفاهم
طلال ارسلان: لولا المقاومة ومسيّراتها وإصرار سيّدها وتماسك المسؤولين لما كنا وصلنا الى ما وصلنا إليه في موضوع الترسيم
وزير حرب العدو بني غانتس يوعز بتعزيز الجهود الهجومية و"الدفاعية" لضبط الوضع الأمني بالضفة الغربية والقدس
مصدر أمني صهيوني للقناة السابعة الإسرائيلية: الوضع في القدس قد يخرج عن السيطرة قريباً
إصابة جنديين صهيونيين خلال المواجهات مع شبان فلسطينيين في سلوان جنوب المسجد الأقصى
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية: الجمعة يوم غضب وتصعيد ميداني في كل القدس نصرة للأقصى ورفضا لحصار مخيم شعفاط
الفصائل الفلسطينية تتوصل إلى "إعلان الجزائر" للمصالحة: الوحدة الوطنية أساس للصمود والتصدي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني
إعلان الجزائر: اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية
الرئيس اليمني مهدي المشاط: لا يمكن القبول بأي طرح يقضي بمصادرة الحقوق لأن من رفض الاستحقاقات هو من عرقل تمديد الهدنة
المشاط: على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في تمكين الشعب اليمني من ثرواته بما يحقق صرف المرتبات لكل الموظفين
سوريا: إستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في باص مبيت عسكري في ريف دمشق
كازاخستان: إنطلاق أعمال مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا بمشاركة 27 دولة وعدد من الرؤساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: العالم يصبح اليوم متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الأهمّ في هذا النظام الجديد
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: شعبنا جعل الخيار العسكري من دون قيمة وأفشل سياسة العقوبات والضغوط
الرئيس رئيسي: واشنطن وحلفاؤها لجأوا الى سياسة زعزعة الاستقرار الفاشلة بعد فشلهما في خياري التهديد العسكري والعقوبات
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يدعو الولايات المتحدة إلى بيع الغاز الطبيعي المسال لفرنسا بسعر أرخص
وزارة الحرب البريطانية: سنزوّد أوكرانيا بـ"صواريخ آمرام" المضادّة للطائرات لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي "ناسامس"
الخارجية السعودية: لا نقبل الإملاءات ونرفض مساعي تحوير أهدافنا لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار البترول
الخارجية السعودية: المملكة تنظر لعلاقاتها مع واشنطن من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة بين البلدين
استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية على طريق الصبورة بريف دمشق
منذ 29 mins
13 October، 2022
تفجير دمشق
تفجيرات سوريا
سوريا
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