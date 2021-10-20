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October 20 2021 - 11:04

وزير الداخلية: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير المبيت أينما كانوا

منذ 31 mins 20 October، 2021
وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون
سورية - عربي وإقليمي

أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن العمل الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بحافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق “جرى بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية وإن من لجأ وخطط لهذا الأسلوب الجبان كان يرغب أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين”.

وأوضح اللواء الرحمون في تصريح لقناة السورية أنه “ستتم ملاحقة الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت” مؤكداً أنه “لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب.. وسنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا”.

وارتقى 14 شهيداً ووقع جريحان في وقت سابق اليوم جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة المبيت عند جسر الرئيس.

المصدر: وكالة سانا - سوريا

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