أرسلان: انتصار سورية الحتمي بقيادتها الحكيمة سيعلو على الجميع

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر مواقع التواصل “ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في قلب دمشق وأزهق الدماء، فالمتضررون من الانفتاح الدولي والعربي على سورية لا حل عندهم سوى بالمزيد من الإرهاب والإجرام. إلا أن انتصار سورية الحتمي بقيادتها الحكيمة سيعلو على الجميع. أتقدم بالتعزية من الشعب السوري الشقيق والقيادة السورية وعلى رأسها أخي سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد والجيش العربي السوري والقوى المسلحة كافة. رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام