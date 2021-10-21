إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر خلال أمد قريب

قال المشرف على وزارة الجهاد الزراعي في ايران علي رضا مهاجر، إنه بفضل الخطط المعدّة وتطوير وحدات المعالجة سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر في البلاد خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات.

وصرح علي رضا مهاجر خلال مراسم أقيمت بمناسبة مرور خمسة وأربعين عاماً على تأسيس مصنع جوين للسكر: “إن تصنيع منتجات استراتيجية له تأثير بالغ الأهمية على الأمن الغذائي في البلاد لهذا السبب يتم العمل وفق خطط رفع الطاقة الانتاجية لهذه المنتجات كخطوة اولى كما سيتم تصنيع منتجات أخرى في الخطوات اللاحقة.

وأضاف: “إنه من أجل خفض التكاليف وزيادة إنتاج بنجر السكر ، تم التركيز على برامج الزراعة في فصل الخريف في اراضي المحافظات الغنية بالمياه وكذلك ترشيد استهلاك المياه بفضل تنفيذ مشاريع ري جديدة”.

وأشار مهاجر إلى أهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية ، مبيناً: بفضل تطوير المصانع سترتفع القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وبالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب ، سيتم الحد من تدفّق العملات الاجنبية من البلاد.

وقال منفّذ مشروع بنجر السكر في البلاد بيمان حصادي خلال المراسم: “إجمالاً ، سيصل السكر المنتج من بنجر السكر وقصب السكر إلى 1.6 مليون طن هذا العام ، وهو ما لا يختلف كثيراً عن العام الماضي”.

وأضاف بيمان حصادي: مع توقّع تسليم 7 ملايين طن من البنجر في فصلي الربيع والخريف خلال العام الجاري ، سيتم انتاج حوالي 950 ألف طن من السكر في البلاد.

المصدر: وكالة انباء فارس