زاخاروفا: ماكرون اعتقل مؤسس “تلغرام” للتأثير بسير الانتخابات في رومانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتقل مؤسس تلغرام بافل دوروف للتأثير في سير الانتخابات الرومانية”.

وأضافت زاخاروفا في حديث لها السبت أن “ماكرون حاول بهذه الخطوة دعم مرشح الديكتاتورية الليبرالية في رومانيا بعد أن تأكد له عدم إمكانية فوزه بالطرق القانونية”، وأشارت إلى أنه “لم يعد من الممكن نفي هذه الرواية وتكذيبها، لأن الاتهامات ظهرت للعلن معززة بالأدلة”.

وكان دوروف قد كشف أنه في 18 مايو/ايار تلقى طلبا من حكومة أوروبية غربية لإسكات المحافظين الرومانيين قبل الانتخابات الرئاسية، وأن الطلب جاء من رئيس المخابرات الفرنسية نيكولا ليرنر، وأنه رفض الطلب الفرنسي بشدة.

يذكر أن انتخابات رومانيا الرئاسية شهدت فوز عمدة بوخارست نيكوسور دان في “جولة الإعادة” بنسبة 53%، بينما حصل منافسه على 46% من الأصوات.

المصدر: روسيا اليوم