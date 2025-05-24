“التيار الإسلامي المقاوم في الشمال” هنأ بعيد “المقاومة والتحرير”

هنأ “التيار الإسلامي المقاوم في الشمال” في بيان له السبت “اللبنانيين لمناسبة عيد المقاومة و التحرير”.

وقال التيار “نبارك إنتصار الأحرار على قوى الشرِّ و الدَّمار الذي حققته المقاومة الإسلامية في لبنان عام 2000 بإخراج العدو الإسرائيلي من جزء كبير من الأراضي اللبنانية المحتلة على مدار عشرات السنين، بسواعد أبنائه الذين امتشقوا السلاح دفاعا عن لبنان ارضا وشعبا وثروات طبيعية، وكانوا قدوة لكل أحرار العالم وحَجّة إلهية على المسلمين بأن العين وبعون الله قادرة على مقاومة المخرز”.

واضاف التيار “السلام على الشهداء و الجرحى الذين بدمائهم وتضحياتهم حرّروا الأرض وحموا الشعب و أرهبوا العدو فأوقفوه عند حده، فما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة””، واكد ان “المقاومة هي فعل رفض وامتناع عن الخضوع والانصياع لسطوة الطغاة والمستكبرين”، وتابع “أثبتت المقاومة أنها السبيل الوحيد لتحرير الأرض وصون العرض على طريق القدس لتحرير الأرض المقدسة التي باركها الله للعالمين من رجس الإحتلال الإسرائيلي”.

واكد التيار “ستبقى فلسطين هي القضية وستبقى المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير كامل التراب الفلسطيني من بحره لنهره ومن الناقورة إلى النقب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام