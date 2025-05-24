أهالي الجنوب.. نُصوّت بالحبر بعدما بصمنا بالدم

يشهد جنوب لبنان انتخابات بلدية واختيارية تختلف، كما يؤكد الأهالي، عن سابقاتها في الشكل والمضمون. فبعيداً عن الطابع الإنمائي المحلي المعتاد، أضفى المواطنون المشاركون في العملية الانتخابية بُعداً سياسياً ووطنياً واضحاً على هذا الاستحقاق، معتبرين أنه بمثابة “تجديد عهد للمقاومة، وتخليد لدماء الشهداء”، على حدّ وصفهم.

في تصريح للمنار قال أحد المشاركين: “نحن هنا لنُثبت للعالم أجمع أن هذه الانتخابات تختلف عن باقي الانتخابات. لم تعد انتخابات بلدية محلية فحسب، بل أصبحت انتخابات سياسية بامتياز، تتجاوز حدود القرية إلى الفضاءين الوطني والدولي، حيث يترقب كثيرون نتائجها في ظل أجواء سياسية مشحونة ومخاوف من اندلاع مواجهات أو تغيّرات مفاجئة”.

وأضاف مشارك آخر: “أبناء الجنوب يشاركون اليوم رغم الجراح والخسارات، فحتى من تهدّمت منازلهم أو نزفوا دماءهم في مواجهة الاحتلال، لم يترددوا في القدوم إلى صناديق الاقتراع. لقد عرفنا معنى التضحيات، واليوم نُعبّر عن خيارنا عبر الصوت الانتخابي”.

ويتابع: “نحن مستمرون في هذا الطريق، ولن نُخلف عهد من سبقونا في درب الشهادة. اليوم، نُصوّت بالحبر، بعدما بصمنا سابقاً بالدم من أجل الدفاع عن أرضنا ومقاومتنا”.

وأكد عدد من الناخبين أنهم يجددون العهد للقيادة المقاومة، ويؤكدون الوقوف الثابت على خط النصر والعزّة. وقال أحدهم: “نعاهد سيدنا المقدّس أن نبقى على العهد. نحن لا ولن نخذله أبداً، وسنظل ثابتين في هذا الخيار. جئنا اليوم لننتخب، ولنعوّض بقليلٍ من الحبر ما سبق أن قدّمناه من دماء، دفاعاً عن هذه المقاومة”.

في مشهدٍ ديمقراطي حيّ، وصفه الأهالي بـ”العرس الوطني”، تجري المنافسة بين اللوائح المختلفة وسط أجواء من الاحترام والتعاون، حيث قال أحد أبناء البلدة: “نحن اليوم نشهد منافسة شريفة بين الجميع. هدفنا هو إنماء البلدة وخدمة أهلها الذين قدّموا الشهداء ويستحقون الأفضل. ما نقوم به هو عربون وفاء لهم، ونأمل أن نكون على قدر هذه المسؤولية”.

وأضافت إحدى المشارِكات في العملية الانتخابية: “هذه الأرض أرضنا، وهذه الجبال والأشجار لنا، ولا يمكن أن نقبل بانتهاك سيادتنا. الانتخابات تعبير فعلي عن رفضنا لأي مساس بكرامتنا الوطنية، وهي تأكيد على استمرار مسيرة المقاومة”.

ووصفت السيدة، وهي والدة شهيدين، هذا اليوم الانتخابي بأنه استكمال لمسيرة العطاء، قائلة: “أنا أمّ شهيدين، وأفتخر بذلك. الحمد لله أننا لا نزال على هذا النهج. هذه الانتخابات هي تكريم لدماء أبنائنا، وهي تأكيد على أننا لا ننسى من ضحّوا لنعيش بكرامة”.

وختم أحد المشاركين بالقول: “اليوم هو عرس ديمقراطي في بيتٍ واحد، وتحت سقف المقاومة. نحن لا نملك سوى هذا الخيار، خيار المقاومة، ونحن نقرّ بأننا ما زلنا مقصرين تجاهها. لكنّ ما نقوم به اليوم هو أقل واجب يمكن أن نُقدّمه وفاءً للشهداء. يا سيد حسن، افرح في عليائك، فنحن على العهد، ولن نميل عن هذا الخط أبداً”.

المصدر: موقع المنار