إيران | ضيوف مهرجان المقاومة الـ18 يجولون في كواليس “النبي يوسف” ويكتشفون معالم طهران

شهدت الدورة الـ18 لمهرجان “فيلم المقاومة” الدولي حضورا بارزا من ضيوف أجانب يمثلون صنّاع أفلام وحكام مهرجانات ومنتجين وممثلين وإعلاميين، إذ استقطبت هذه الدورة أكثر من 25 مشاركا رسميا من نحو 15 دولة.

ففي اليوم الثاني من فعاليات المهرجان في العاصمة الإيرانية طهران، نظم المنظمون جولة فنية ميدانية للوفود الدولية، انطلقت بزيارة موقع تصوير المسلسل التاريخي الشهير “النبي يوسف” على أطراف طهران، حيث اطلع الضيوف على الديكورات والمناظر الصحراوية التي صُوّرت فيها مشاهد حظيت بإقبال جماهيري واسع.

ثم انتقل الوفد إلى قصر غلستان التاريخي، للتعرف على فخامة العمارة الفارسية العريقة وأسرار الحُجُر الملكية، قبل أن يزور برج ميلاد الذي يعد رمزا معماريا حديثا في قلب العاصمة.

واختتمت الجولة بجولة داخل سوق طهران الكبير (بازار بزرگ)، حيث استمتع الضيوف بأجواء التجارة والحرف اليدوية الأصيلة التي تشتهر بها المقاومة الثقافية الشعبية.

وصاحب الجولة لقاءات غير رسمية مع مسؤولي المهرجان وقيادات سينمائية إيرانية، استعرضوا خلالها سبل التعاون الفني في إنتاج الأفلام التاريخية ووثائقيات الحروب.

وأشاد الضيوف بالجهود المبذولة للحفاظ على مواقع التصوير التاريخية وفتحها أمام الباحثين والمنتجين الدوليين، مما يعزز دور إيران كوجهة سياحية ثقافية وعسكرية.

يذكر أن مهرجان “فيلم المقاومة” مستمر حتى 24 حزيران/يونيو الجاري، ويقدم في برنامجه عروضا روائية ووثائقية وقصيرة، إلى جانب ندوات نقدية وورش عمل متخصصة، ليؤكد انه منصة للتبادل الإبداعي والحوار بين السينما الإيرانية ونظيراتها العالمية.

المصدر: وكالات