الشيخ رمضاني زار “تجمع العلماء”.. وتأكيد على الوحدة الاسلامية والالتزام بالمقاومة

زار الأمين العام لـ”المجمع العالمي لأهل البيت” الشيخ رضا رمضاني على رأس وفد الاربعاء “تجمع العلماء المسلمين”.

وبالمناسبة، قال رئيس مجلس الأمناء في التجمع الشيخ غازي حنينة “نحن تحت خط الولي الفقيه في كل ما يقرره السيد الولي الفقيه حفظه الله، لنرى يوما مجيدا بإذن الله في تحرير فلسطين وعودة أهلها المشردين المضطهدين في بقاع الأرض إلى ديارهم ومحاربة الاستكبار العالمي”، وتابع “نحن نعيش خط الوحدة الإسلامية وخط المقاومة على هدى من الله”.

بدوره، قال الشيخ رمضاني “الوحدة بالنسبة إلينا اعتقاد بل من أصول الاعتقاد وليست مسألة تكتيكية بل قضية يجب أن نؤكد عليها”، وتابع “نعتبر أن موضوع الوحدة يهم جميع المسلمين”، وأضاف “أنا لم أسمع ولم أر ولم أقرأ على مر التاريخ، أن من لوازم الوحدة بين علماء المسلمين الإلتزام بولاية الفقيه، هذا التجمع المبارك وهذه الوحدة منبثقة من روح المقاومة وإيمانها”، ورأى ان “هذه الوحدة يجب ان تكون ممتدة على مساحة العالم الاسلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام