قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة بينها القيادي في حركة حماس الشيخ حسام حرب ونجله وعددًا من الأسرى المحررين (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 09:32

قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة بينها القيادي في حركة حماس الشيخ حسام حرب ونجله وعددًا من الأسرى المحررين (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 7 mins 20 October، 2021
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