الشيخ القطان استنكر مجزرة الطيونة: أرادوها حربا أهلية بإملاءات غربية أميركية حاقدة

استنكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان الاعتداء الذي نفذته عناصر “القوات اللبنانية” في منطقة الطيونة وادى الى ارتقاء شهداء واصابة العشرات.

وقال الشيخ القطان “هؤلاء زعماء المليشيات الذين وللأسف لا يعتبرون أن للحياة قيمة إلا مع الإجرام والقتل ومواجهة الأبرياء والعزل، فأرادوا البارحة أن يعيدوا الحرب الأهلية للبنان ولو على مستوى مصغر، ولكن نرى حفظ الله للبلد من كيدهم في كل مرة”.

وطالب الشيخ القطان “كل الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تضرب بيد من حديد كل من يريد أن يشعل الفتنة في هذا البلد وأن يصارحوا كل اللبنانيين بما حصل البارحة ويحملوا المسؤولية لأولئك المجرمين الذين أرادوها حربا أهلية في لبنان بإملاءات غربية أميركية حاقدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام