عشرات الشهداء والجرحى في انفجار استهدف مسجداً في قندهار

ذكر مصدر فى مستشفى في قندهار الأفغانية، لوكالة “سبوتنيك” الجمعة، أن “ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، في انفجار في مسجد في قندهار “. وقال المصدر “قتل ما لا يقل عن 25 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، في الانفجار في مسجد قندهار” .

وذكر المصدر لوكالة “سبوتنيك”، أن الانفجار نفذه انتحاري. ووقع في مسجد شيعي في اقليم قندهار.

هذا وسبق أن أفادت بيانات أولية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في الانفجار الذي وقع اليوم بالقرب من أحد مساجد الشيعة في قندهار. وأفاد أحد السكان المحليين أن عدد المصابين لا يقل عن 20 شخص، تم نقلهم إلى المستشفى. من جهتها، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار قوله إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري خلف 25 قتيلا ونحو 20 جريحا على الأقل، فيما تحدثت وكالتا “آسواكا” الأفغانية و”فرانس برس” عن سبعة قتلى.

وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية أن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

وأكدت المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة “طالبان”، سعيد خوستي، على حسابه في “تويتر”، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف “تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة”.

ولفتت “آسواكا” إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة أو مسجد إمام بارغاه. ولم تتبن أي جهة بعد الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم “داعش” وراءه، خاصة وأنه أعلن مسؤوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

المصدر: سبوتنيك+روسيا اليوم