رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوجه بعد قليل كلمة الى اللبنانيين حول التطورات الأمنية التي حصلت اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 19:00

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوجه بعد قليل كلمة الى اللبنانيين حول التطورات الأمنية التي حصلت اليوم

منذ 48 mins 14 October، 2021
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