السفيرة شيا : لا حل للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 23:58

السفيرة شيا : لا حل للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت

منذ 9 mins 7 October، 2021
دوروثي شيا
لبنان

اعلنت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات ان الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها اداء الدولة التي استدانت من المصرف المركزي، واوصلت البلد الى هذا الخراب.
وينقل احد المشاركين في اللقاء عبر وكالة “أخبار اليوم”، تنويه السفيرة الاميركية بتشكيل الحكومة في لبنان، التي تضم “شخصيات جيدة. واذا اشارت  الى ان ادارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لايران رفضت شيا الحديث عن ان بلادها تقيم حصارا على لبنان زاعمة انها تبحث في سبل مساعدة البلد وكيفية الوقوف الى جانبه، وشددت على ان لا حل للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت.

المصدر: أخبار اليوم

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