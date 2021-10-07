مباحثات روسية إيرانية حول سوريا 

أعلنت الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا وألكسندر لافرينتيف التقيا مع مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية علي أصغر حاجي.

وذكرت الوزارة، في بيان لوسائل الإعلام، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، بحث مفصل للوضع الحالي في سوريا وما حولها.

وجرت خلال اللقاء كذلك، مناقشة آلية دفع العملية السياسية قدما، وتقديم المساعدة الإنسانية المتكاملة للسوريين، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و 2585. وخلال اللقاء أيضاً، تطرق فيرشينين إلى عدد من قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي، الموجودة قيد نظر مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في الوضع وتسويته في أفغانستان واليمن.

المصدر: روسيا اليوم