“لجان المقاومة” هنأت “الجهاد” بالذكرى الـ34 لانطلاقتها

هنأ مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم “ابو مجاهد” حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وسرايا القدس والامين العام للحركة زياد النخالة وكافة اعضاء المكتب السياسي بالذكرى الرابعة والثلاثون للانطلاقة الجهادية للحركة.

وأكد أبو مجاهد ان “انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي شكلت اضافة مهمة ونوعية للعمل والفعل المقاوم في فلسطين وساهمت بشكل كبير بإبراز العمل الاسلامي كعقيدة ودافعت عن المقدسات وقدمت تضحيات جسام على طريق الحرية ودحر الاحتلال الصهيوني”.

وأوضح أبو مجاهد أن “خطاب النخالة في الذكرى الـ 34 للحركة جاء كاملا وجامعا ومعالجا لكافة القضايا المحورية والمركزية التي تواجه قضيتنا الوطنية”.

المصدر: فلسطين اليوم