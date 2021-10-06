ستولتنبرغ: لم نتمكن من إقناع تركيا بالتخلي عن أنظمة “إس 400” الروسية

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن التكتل لم يتمكن من إقناع تركيا بالتخلي عن أنظمة “إس 400” الروسية للدفاع الجوي واستبدالها بأنظمة من صنع الدول الغربية.

وقال ستولتنبرغ خلال ندوة في واشنطن، اليوم الثلاثاء: “كما قلت سابقا، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للناتو، فإن أنظمة “إس 400” للدفاع الجوي يجب أن تكون قابلة للاندماج مع أنظمة الناتو. ويجب أن تكون هناك إمكانية لدمجها بمنظومة الدفاع الجوي والصاروخي للناتو. والأمر ليس كذلك مع “إس 400”.

وتابع: “كنا نحاول إيجاد حلول بديلة مثل “باتريوت” أو نظام SAMP/T الفرنسي الإيطالي. ونحن لم ننجح بذلك، لكننا سنواصل جهودنا”.

وأضاف ستولتنبرغ: “نعمل على معالجة تلك القضايا كحلف، وأنا على علم بأن هناك بعض المشاكل، إذ أن بعض الأعضاء لهم مواقف ناقدة (تجاه أنقرة) ويجري الحديث عن ذلك بشكل علني، بما في ذلك خلال اجتماعات الناتو”.

المصدر: وكالات