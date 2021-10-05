رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2021 - 09:44

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 56 mins 5 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة