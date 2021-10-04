تيلغرام: صعوبات في استخدام التطبيق بسبب انضمام أعداد كبيرة من المستخدمين إلينا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 22:44

تيلغرام: صعوبات في استخدام التطبيق بسبب انضمام أعداد كبيرة من المستخدمين إلينا

منذ 1 ساعة 4 October، 2021
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