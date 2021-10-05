واتساب يؤكد عودة التطبيق إلى العمل ببطء وبحذر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 03:34

واتساب يؤكد عودة التطبيق إلى العمل ببطء وبحذر

منذ 1 ساعة 5 October، 2021
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