بدء تسوية أوضاع عدد من المسـلحين والمطلوبين في مدينة جاسم بريف درعا (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 3 2021 - 13:26

بدء تسوية أوضاع عدد من المسـلحين والمطلوبين في مدينة جاسم بريف درعا (سانا)

منذ 35 mins 3 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة