بدء تسوية أوضاع عدد من المسـلحين والمطلوبين في مدينة جاسم بريف درعا (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 3 2021 - 13:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي: حضور الجيش الأميركي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها
الامام الخامنئي: قواتنا المسلحة حصن حصين ودرع دفاعي بمواجهة تهديدات الأعداء في الداخل والخارج
الإمام الخامنئي: أميركا التي احتلت أفغانستان للقضاء على طالبان سلمتها السلطة بعد 20 عاماً من القتل والجرائم في هذا البلد
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: لا مجال لتحصين لبنان إلا أن نكون أقوياء في المعادلة الإقليمية
السيد صفي الدين: موضوع دخول صهاريج المازوت إلى لبنان ليس فقط من أجل مازوت وإنما أمر يتعلق بالبحار والمحيطات
السيد صفي الدين: المعركة التي فتحت في موضوع المازوت هي نقلة نوعية في مواجهة الحصار الأميركي الظالم على لبنان
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصدر عدة توجيهات بخصوص إجراء الانتخابات البرلمانية الأسبوع القادم
مراسل المنار: سلطات الاحتلال تجبر المقدسي عرفات الرجبي على هدم منزله في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة
الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي: العراق لا يمكن أن يكون جزءاً من محور دول التطبيع مع كيان العدو
هيئة مطارات عمان تعلن تأجيل وإعادة جدولة الرحلات الجوية حتى إشعار آخر بسبب إعصار" شاهين"
السعودية والكويت والإمارات يدعون مواطنيهم في سلطنة عمان للحيطة والحذر من الإعصار "شاهين"
الأرصاد الإماراتية: نوصي سكان المناطق الساحلية الشرقية التزام الإجراءات وإقفال المدارس الأحد بسبب اقتراب الإعصار
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لهجوم شنه مسلحو التحالف السعودي ومرتزقته شرق منطقة الخنجر في الجوف
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
بريطانيا: الجيش يبدأ توزيع الوقود على المحطات يوم الاثنين
البرازيل: تظاهرات لحركات وأحزاب يسارية في مدن عدة للمطالبة بإقالة الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مضاداً للطائرات طورته مؤخراً
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
بدء تسوية أوضاع عدد من المسـلحين والمطلوبين في مدينة جاسم بريف درعا (سانا)
منذ 35 mins
3 October، 2021
تسوية أوضاع عدد من المسـلحين
ريف درعا
مدينة جاسم
التعليقات
ذات صلة
تعزيزات عسكرية سورية في قرية تسيل ومحيطها بريف درعا
بإشراف الجيش السوري.. عملية تسوية أوضاع المطلوبين مستمرة في ريف درعا الغربي
الجيش السوري يواصل انتشاره بريف درعا الغربي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}