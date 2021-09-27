كورونا يخفض متوسط الأعمار بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية

ذكرت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد، اليوم الاثنين، أن جائحة “كوفيد-19″، أدت إلى تراجع متوسط العمر المتوقع في 2020، بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع للرجال الأميركيين بأكثر من عامين.

وتراجع متوسط الأعمار أكثر من ستة أشهر، بالمقارنة بعام 2019 في 22 دولة، من أصل 29 دولة تناولتها الدراسة بالتحليل، والتي شملت أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي.

وبشكل عام، حدَثَ انخفاض في متوسط العمر المتوقع في 27 دولة، من أصل 29 دولة، حيثُ قالت الجامعة إن معظم التراجعات في متوسط العمر، في مختلف البلدان، يمكن أن تُعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن “كوفيد19″.

هذا ورصد إحصاء لـ”رويترز” قرابة خمسة ملايين حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

من جهتها، قالت الدكتورة ريدي كاشياب، الباحثة الرئيسية المشاركة في الدراسة التي نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة “في الحقيقة، إنّ نتائجنا تسلط الضوء على مثل هذا التأثير الكبير، الذي يُعزى مباشرة إلى كوفيد-19، إذْ تُظهر مدى الأثر المدمر للصدمة على العديد من البلدان”.

وحدث انخفاض أكبر في متوسط العمر المتوقع للرجال، مقارنة بالنساء في معظم البلدان، في حين كان أكبر انخفاض لدى الرجال الأميركيين، الذين زاد انخفاض متوسط العمر المتوقع بالنسبة لهم، بمقدار 2.2 سنة مقارنة بعام 2019.

أمّا الولايات المتحدة فقد تركزت الزيادة في معدل الوفيات بين من هم في سن العمل، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، و في أوروبا، فقد كان للوفيات بين من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً دورٌ أكبر في ارتفاع معدل الوفيات.

وناشدت كاشياب المزيد من البلدان، بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إتاحة بيانات الوفيات لإجراء المزيد من الدراسات.

المصدر: الميادين