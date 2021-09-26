لبنان: تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية الى 11 من الشهر المقبل

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية عباس الحلبي الاحد تأجيل بدء التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11/10/2021، وذلك إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين.

وقال الحلبي ان قراره جاء “حرصا على تأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح”، وتابع “حيث انه سبق تحديد تاريخ 27/9/2021 موعدا لبدء التدريس فيها، وحيث ان عدم توفر المحروقات وتأثيره على وصول المدرسين والاساتذة والتلامذة الى المدارس والثانويات الرسمية استوجب تأجيل هذا الموعد لفترة قصيرة، بناء على استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي والثانوي”.

ولفت الحلبي الى ان “التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في رياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي والثانويات الرسمية يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021، بدلا من 27/9/2021، لجميع المراحل والحلقات”، واضاف “في الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجيا بالتدريس، يمكن لمدير كل مدرسة/ثانوية ان يحدد اعتبارا من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية، على ان يتم التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحد اقصى يوم الخميس الواقع فيه 14/10/2021، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام