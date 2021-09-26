حماس هنأت خالدة جرار بحريتها من سجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2021 - 18:34

حماس هنأت خالدة جرار بحريتها من سجون العدو الاسرائيلي

منذ 2 ساعة 26 September، 2021
خالدة جرار
عربي وإقليمي - فلسطين

قدم القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان الأحد “التهنئة الحارة للرفيقة خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الافراج عنها من سجون الاحتلال بعد قضائها عامين كاملين”.

وقال رضوان إن “النائب جرار صبرت وثبتت في أصعب الظروف وأقساها وقاومت الاحتلال وقدمت نموذجا مناضلا مقاوما عنيدا للاحتلال ومحافظا على الثوابت يفخر به أبناء شعبنا مع أخواتها من خنساوات فلسطين”، وأكد أن “قضية المعتقلين ستبقى على سلم أولوياتنا حتى ينال الأسرى حريتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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