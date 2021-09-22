الملك عبد الله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب دعم اللبنانيين للنهوض من أزمتهم

وأشار الملك الاردني عبدالله الثاني خلال كلمتة المسجلة، اليوم الاربعاء، في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بدورتها الـ 76، الى أن “الأردن يدعم بشكل دائم العمل المشترك والشراكات لتحقيق الأمن والاستقرار”.
أضاف: “ندرك حجم الصعوبات لكننا نؤمن بأن هناك فرصا كبيرة لعالم أفضل، ونؤكد على أهمية حل الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وتابع الملك عبدالله الثاني قائلا: “تحركنا الجماعي ضروري لمواجهة التطرف والإرهاب، ونحن ندرك خطر التغير المناخي، ويجب تطوير طرق جديدة لمواجهة التغير المناخي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام